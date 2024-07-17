На российских биатлонистов пожаловались в ГАИ

На биатлонистов сборной России подали жалобу в ГАИ во время сборов на Алтае

На биатлонистов сборной России подали жалобу в ГАИ во время сборов на Семинском перевале в Республике Алтай. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Главный тренер мужской сборной Юрий Каминский рассказал, что впервые столкнулся с жалобой на спортсменов от водителей. «Видимо, люди меняются. Какой‑нибудь новый нефтяник, который заставил ГАИ отреагировать. Может, неадекватный водитель просто», — отметил он.

Каминскому пришлось написать объяснительную в ГАИ. «Хорошо, что все решили, никаких штрафов нет», — отметил тренер.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.