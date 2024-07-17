Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 17 июля 2024Мир

На Западе рассказали об отношении американцев к покушению на Трампа

Опрос: 80 % американцев считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Annabelle Gordon / CNP / Me / Global look Press

В США 80 процентов граждан считают, что после покушения на экс-лидера страны Дональда Трампа ситуация в Штатах выходит из-под контроля. Об этом следует из результатов опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Кроме того, 84 процента респондентов заявили, что обеспокоены тем, что экстремисты будут совершать акты насилия после ноябрьских выборов.

Опрос проводился среди 992 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составила три процентных пункта.

Напомним, в субботу, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события. Позже Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение.

Ранее старший советник штаба бывшего президента США Дональда Трампа Крис Ласивита заявил о готовности к любому развитию событий.

Ласивита также добавил, что инфляция, положение Соединенных Штатов в мире, проблемы на границе являются последствиями политики Байдена и Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Дмитрий Медведев дал большое интервью. Он порассуждал о НАТО, судьбе Украины и обратился к экс-лидеру Pink Floyd

      Cын Трампа сообщил об изменениях в отце после покушения

      В США заявили о планах Байдена ограничить полномочия Верховного суда

      В Китае захотели разрешить оплату картой «Мир»

      На Западе рассказали об отношении американцев к покушению на Трампа

      39-летний мужчина пожаловался на отсутствие интереса к сексу и получил совет

      «Лучшая эскортница Австралии» обвинила соотечественников в неумении заниматься сексом

      Медведев рассказал о праве России на ответ в случае угрозы ее безопасности

      В Иране отвергли обвинения в покушении на Дональда Трампа

      Закон о запрете ваххабизма в Дагестане назвали неработающим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше