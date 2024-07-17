На Западе рассказали об отношении американцев к покушению на Трампа

Опрос: 80 % американцев считают, что ситуация в стране выходит из-под контроля

В США 80 процентов граждан считают, что после покушения на экс-лидера страны Дональда Трампа ситуация в Штатах выходит из-под контроля. Об этом следует из результатов опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Кроме того, 84 процента респондентов заявили, что обеспокоены тем, что экстремисты будут совершать акты насилия после ноябрьских выборов.

Опрос проводился среди 992 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составила три процентных пункта.

Напомним, в субботу, 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события. Позже Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение.

Ранее старший советник штаба бывшего президента США Дональда Трампа Крис Ласивита заявил о готовности к любому развитию событий.

Ласивита также добавил, что инфляция, положение Соединенных Штатов в мире, проблемы на границе являются последствиями политики Байдена и Харрис.