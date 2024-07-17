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02:42, 17 июля 2024Мир

В США назвали наихудшее решение НАТО

Сенатор Пол: обещание Украине членства в НАТО является худшим решением альянса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе является худшим из возможных. Об этом заявил американский сенатор Рэнд Пол в своей статье для журнала The American Conservative.

По его словам, настойчивые требования Североатлантического альянса о том, что Украина однажды присоединится к блоку, «только стимулируют Россию продолжать конфликт». «Вместо того, чтобы работать над достижением урегулирования путем переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, обеспечит продолжение бойни на Украине», — отметил он.

Пол считает, что приглашать другие государства в НАТО можно только в том случае, если это поможет повысить безопасность нынешних членов альянса. Он подчеркнул, что присоединение к НАТО Украины может увеличить риск прямой войны между альянсом и Россией.

Сенатор отметил, что война против России ради Украины не входит в интересы Соединенных Штатов. Он заявил, что ядерный арсенал России превышает пять тысяч единиц. «Перспектива вступления Украины в НАТО является худшим из возможных решений», — написал он в статье.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в принятии Украины в НАТО. По его мнению, интерес Североатлантического альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России. «Ведь и тогда, и сегодня ясно, что этому выморочному государству не стать членом альянса», — отметил он.

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      Марина Совина
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