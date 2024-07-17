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13:25, 17 июля 2024Забота о себе

Названы неочевидные признаки нарушений работы сердца

Терапевт Хан: сильная усталость может возникать при заболеваниях сердца

Фото: cliplab / Shutterstock / Fotodom

Патологии сердца не всегда имеют выраженные симптомы и поэтому могут долгое время оставаться недиагностированными, заявил терапевт Адил У Хан. Неочевидные признаки нарушений в работе сердца он назвал Daily Mirror.

Одним из проявлений сердечно-сосудистых заболеваний Хан считает сильную усталость, возникающую при отсутствии физических нагрузок. Он отметил, что этот симптом может быть связан с множеством других заболеваний, поэтому при его появлении важно обследоваться.

Также Хан призвал не игнорировать легкий дискомфорт или боль, возникающие в челюсти, шее, спине или животе. По словам врача, все это может указывать на болезни сердца. «Необъяснимые отеки ног, лодыжек или живота также могут быть признаками сердечной недостаточности», — отметил он, добавив, что на заболевание могут указывать беспричинная тошнота и приступы удушья. Врач уточнил, что обычно эти симптомы сопровождаются болью в груди.

Наконец, Хан посоветовал обратиться к врачу, если в состоянии покоя появляется одышка, человек падает в обморок или ощущает сильное сердцебиение без причины. Еще один тревожный признак сердечной недостаточности, добавил он, — это сильное потоотделение, которое появляется при отсутствии интенсивной физической нагрузки и сопровождается болью в груди.

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      Екатерина Улитина
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