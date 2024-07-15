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15:31, 15 июля 2024Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности легкой формы астмы

Аллерголог Новик: при легкой стадии астмы вероятен летальный исход от удушья

Фото: Queenmoonlite Studio / Shutterstock / Fotodom

Даже при легкой стадии астмы вполне вероятен летальный исход от удушья. Об этом предупредил главный внештатный специалист-аллерголог-иммунолог Северо-Западного федерального округа Минздрава России Геннадий Новик в беседе с «Газетой.Ru».

Новик отметил, что легкая стадия астмы — это серьезное заболевание, которое имеет тяжелые последствия. По его словам, у пациентов наблюдается ощутимое ухудшение качества жизни, при возникновении любых заболеваний увеличивается время для диагностики и лечения. Кроме того, врач обратил внимание на то, что при легкой форме заболевания существует смертельная опасность удушья.

Поэтому сейчас все мировое медицинское сообщество пытается оптимизировать терапию легкой формы бронхиальной астмы, чтобы исключить нежелательные исходы заболевания

Геннадий Новикаллерголог-иммунолог

Новик добавил, что астма часто остается недиагностированной, так как люди боятся обращаться к врачам или не знают о причинах возникновения симптомов. Специалист уточнил, что заболевание тесно связано с аллергиями, поэтому аллергики имеют больший риск заболеть. «Основными проявлениями заболевания являются свистящие хрипы, кашель, ощущение заложенности в груди как при контакте с аллергенами (кошками, собаками, пыльцой растений), так и на фоне простудных заболеваний», — рассказал иммунолог.

Врач подчеркнул, что при появлении таких симптомов надо срочно обратиться к врачу, даже если кажется, что дискомфорт становится слабее или исчезает. Новик пояснил, что лечение астмы в первый год развития болезни значительно увеличивает шанс сохранить нормальную функцию легких на всю жизнь.

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Ранее сообщалось, что у двух сестер с разницей в несколько недель образовались дыры в легких из-за привычки курить вейпы. 17-летняя Кайла Блайт и ее 19-летняя сестра Тазмин рассказали, что в день делали количество затяжек, равное примерно 50 обычным сигаретам.

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      Екатерина Улитина
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