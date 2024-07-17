Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 17 июля 2024Наука и техника

Вокруг солнцеподобных звезд обнаружили нейтронные звезды

Обнаружена 21 нейтронная звезда вокруг солнцеподобных звезд

Фото: ESA / Globallookpress.com

Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили 21 нейтронную звезду на орбите вокруг звезд, подобных Солнцу. Результаты исследования опубликованы в The Open Journal for Astrophysics.

Нейтронные звезды представляют собой плотные выгоревшие ядра массивных звезд, закончивших свою жизнь в виде сверхновых. Для земных наблюдателей они обычно чрезвычайно слабы и не могут быть обнаружены напрямую. Однако у их компаньонов — обычных звезд — возникают изменения в радиальной скорости, то есть скорости движения звезды к Земле и от нее в результате колебаний вокруг общего центра масс.

Ученые проанализировали данные космического телескопа Gaia, который измеряет радиальную скорость более миллиарда звезд. Наблюдения с помощью наземных телескопов, включая обсерватории WM Keck на Гавайях, La Silla в Чили и Whipple в Аризоне, помогли уточнить массы и орбиты скрытых нейтронных звезд.

Материалы по теме:
Тихий монстр В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Тихий монстрВ центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
16 августа 2019
Дали сигнал Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Дали сигналКак астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
5 января 2020

Астрономы и ранее обнаруживали нейтронные звезды, которые вращались вокруг солнцеподобных звезд, однако они находились на более компактных орбитах. В результате они становились заметны за счет аккреции вещества и яркого излучения в рентгеновском или радиодиапазоне. Однако новые нейтронные звезды находятся в 1-3 раза дальше расстояния между Землей и Солнцем, и не крадут массу.

Большинство обнаруженных систем расположены в пределах 3000 световых лет от Земли. Они имеют широкие орбиты и периоды от шести месяцев до трех лет.

Это открытие является неожиданным, поскольку пока не ясно, как остаток взорвавшейся звезды оказался рядом с солнцеподобной звездой. Возможно, прародитель сверхновой, который был сверхгигантом, взаимодействовал со звездой солнечного типа на поздней стадии своей эволюции, временно поглотив ее. Во время вспышки ядро сверхновой и звезда отлетели друг от друга в противоположных направлениях.

Наблюдения также продемонстрировали, насколько редки такие пары: примерно одна из миллиона звезд солнечного типа вращается вокруг нейтронной звезды по широкой орбите. Таким образом, в некоторых случаях двойная система может пережить вспышку сверхновой, однако существующие модели не могут объяснить, как именно это происходит.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Стало известно об атаке дрона ВСУ около запланированного для обмена пленными места

      В России высказались об отмене санкций ЕС

      На Украине бывшего главу МВД обвинили в склонении чиновников к госизмене

      ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

      Легковушки с пробегом подешевели

      Путин начал совещание по экономическим вопросам

      Путин назвал причину нехватки электроэнергии

      Раскрыты правила выбора безопасной шаурмы

      Столтенберг объявил о назначении представителя НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше