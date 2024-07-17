Вокруг солнцеподобных звезд обнаружили нейтронные звезды

Обнаружена 21 нейтронная звезда вокруг солнцеподобных звезд

Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили 21 нейтронную звезду на орбите вокруг звезд, подобных Солнцу. Результаты исследования опубликованы в The Open Journal for Astrophysics.

Нейтронные звезды представляют собой плотные выгоревшие ядра массивных звезд, закончивших свою жизнь в виде сверхновых. Для земных наблюдателей они обычно чрезвычайно слабы и не могут быть обнаружены напрямую. Однако у их компаньонов — обычных звезд — возникают изменения в радиальной скорости, то есть скорости движения звезды к Земле и от нее в результате колебаний вокруг общего центра масс.

Ученые проанализировали данные космического телескопа Gaia, который измеряет радиальную скорость более миллиарда звезд. Наблюдения с помощью наземных телескопов, включая обсерватории WM Keck на Гавайях, La Silla в Чили и Whipple в Аризоне, помогли уточнить массы и орбиты скрытых нейтронных звезд.

Астрономы и ранее обнаруживали нейтронные звезды, которые вращались вокруг солнцеподобных звезд, однако они находились на более компактных орбитах. В результате они становились заметны за счет аккреции вещества и яркого излучения в рентгеновском или радиодиапазоне. Однако новые нейтронные звезды находятся в 1-3 раза дальше расстояния между Землей и Солнцем, и не крадут массу.

Большинство обнаруженных систем расположены в пределах 3000 световых лет от Земли. Они имеют широкие орбиты и периоды от шести месяцев до трех лет.

Это открытие является неожиданным, поскольку пока не ясно, как остаток взорвавшейся звезды оказался рядом с солнцеподобной звездой. Возможно, прародитель сверхновой, который был сверхгигантом, взаимодействовал со звездой солнечного типа на поздней стадии своей эволюции, временно поглотив ее. Во время вспышки ядро сверхновой и звезда отлетели друг от друга в противоположных направлениях.

Наблюдения также продемонстрировали, насколько редки такие пары: примерно одна из миллиона звезд солнечного типа вращается вокруг нейтронной звезды по широкой орбите. Таким образом, в некоторых случаях двойная система может пережить вспышку сверхновой, однако существующие модели не могут объяснить, как именно это происходит.