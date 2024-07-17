Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция — вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков. Об этом сообщается в блоге компании.

Пользователям сервиса стала доступна возможность находить избранные контакты и группы в списке чатов и звонков. Отмечается, что вкладка «Избранное» позволит мгновенно связываться с наиболее важными людьми.

Чтобы добавить контакты в эту вкладку, в разделе чатов нужно применить фильтр «Избранное» и выбрать контакты. В списке звонков необходимо нажать на кнопку «Добавить в Избранное», а затем выбрать контакты. Для управления списком избранного нужно перейти в настройки, выбрать раздел «Избранное» и нажать на кнопку «Добавить в избранное». Уточняется, что порядок контактов можно изменить в любой момент.

В ближайшие недели новая функция станет доступна всем пользователям мессенджера.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появилась функция, которая позволяет отправлять фото и видео в формате HD по умолчанию. До этого файлы в таком формате можно было передавать только в виде документов.