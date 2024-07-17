Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:16, 17 июля 2024Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция — вкладка «Избранное» в списке чатов и звонков. Об этом сообщается в блоге компании.

Пользователям сервиса стала доступна возможность находить избранные контакты и группы в списке чатов и звонков. Отмечается, что вкладка «Избранное» позволит мгновенно связываться с наиболее важными людьми.

Чтобы добавить контакты в эту вкладку, в разделе чатов нужно применить фильтр «Избранное» и выбрать контакты. В списке звонков необходимо нажать на кнопку «Добавить в Избранное», а затем выбрать контакты. Для управления списком избранного нужно перейти в настройки, выбрать раздел «Избранное» и нажать на кнопку «Добавить в избранное». Уточняется, что порядок контактов можно изменить в любой момент.

В ближайшие недели новая функция станет доступна всем пользователям мессенджера.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появилась функция, которая позволяет отправлять фото и видео в формате HD по умолчанию. До этого файлы в таком формате можно было передавать только в виде документов.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Внешний вид Кейт Мосс на новых фото папарацци разочаровал фанатов

      Пожар в знаменитом парке в российском городе попал на видео

      Пожилых супругов нашли в квартире с ножевыми ранениями в российском городе

      Расправившегося с продавщицей ритуальных услуг с помощью гвоздодера россиянина осудили

      Названа главная угроза для F-16 на Украине

      Пользователям WhatsApp стала доступна новая функция

      Песков заявил об игнорировании доводов России при расследовании крушения MH17

      В Кремле назвали две причины поездки Путина за рулем Lada Aura

      Безруков назвал большую проблему современных актеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше