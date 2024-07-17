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19:39, 17 июля 2024Ценности

Оксана Федорова отдохнула в купальнике на яхте

46-летняя телеведущая Оксана Федорова отдохнула в черном купальнике на яхте

Кадр: @fedorovaoksana

Российская телеведущая и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова отдохнула на яхте в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 46-летняя знаменитость сидит на борту судна во время морской прогулки, опустив ноги к воде. Она позировала в слитном черном купальнике на одно плечо с декором в виде объемного белого цветка. При этом ведущая распустила гладко уложенные волосы и надела на палец кольцо.

«Море для меня — это лучший побег», — указала в подписи автор поста.

В октябре 2023 года Оксана Федорова рассказала о своих комплексах по поводу внешности.

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      Карина Черных
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