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10:01, 17 июля 2024Наука и техника

Опровергнуты традиционные взгляды на эволюцию

PNAS: исследование дафний опровергло традиционные взгляды на эволюцию

Фото: Videologia / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета штата Аризона и их коллеги провели исследование генетических изменений в изолированной популяции водяной блохи Daphnia pulex. Результаты, которые опровергают традиционные взгляды на эволюцию, были опубликованы в текущем выпуске журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали образцы ДНК почти 1000 дафний. Оказалось, что сила естественного отбора отдельных генов значительно варьируется из года в год, поддерживая генетическую изменчивость и повышая способность популяции адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Многолетний полногеномный анализ показал, что большинство генетических участков подвергаются изменяющемуся давлению отбора, а средний эффект отбора близок к нулю. Это указывает на незначительное постоянное давление отбора и распределение генетического отбора по многим геномным областям.

Исследование также показало, что гены, расположенные рядом на хромосомах, развиваются скоординированно. Это позволяет полезным комбинациям генов наследоваться вместе, ускоряя процесс адаптации, но также может приводить к увеличению частоты вредных аллелей.

Эти результаты бросают вызов традиционному убеждению, что измерение генетического разнообразия (диапазона различных признаков в популяции) и генетической дивергенции (различий между популяциями) может легко показать, как именно происходит естественный отбор. Вместо этого естественный отбор, по-видимому, работает с большей тонкостью и сложностью, чем считалось ранее.

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      Александр Еникеев
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