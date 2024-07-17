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11:08, 17 июля 2024Россия

Под Москвой женщина выжила после удара молнии

В Московской области в женщину ударила молния, ей удалось выжить

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Подмосковье женщина выжила после удара молнии. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Все произошло в тот момент, когда россиянка возвращалась домой с мужем. Молния ударила ее при входе в подъезд.

Потерявшую сознание женщину доставили в больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Ранее в Кабардино-Балкарии молния ударила в альпиниста во время восхождения на гору-пятитысячник. Спасти мужчину не удалось. Из-за сложных погодных условий спасатели не могли спустить его на землю. Второй участник восхождения был эвакуирован на следующий день, он не пострадал.

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      Алан Босиков
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