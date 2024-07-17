Популярный блогер Рома Желудь высказался о работе в эскорте

Блогер Рома Желудь описал работу в эскорте как негативный опыт в его жизни

Популярный в прошлом блогер-миллионник Рома Желудь (настоящее имя — Игнат Керимов) высказался о своей работе в сфере эскорта. Пост на эту тему он опубликовал в личном Telegram-канале.

28-летний инфлюэнсер, который недавно вышел из реабилитационного центра для зависимых, заявил, что больше не вернется в эскорт. «Я больше никогда в жизни не хочу возвращаться в эскорт. Многие люди забывают, что цель — это не деньги, цель провести свои дни так, как ты хочешь. Даже если они полны адреналина, всплеска эмоций, взлетов и падений. Я — ловец историй», — пояснил он.

Желудь также описал эскорт как негативный опыт в его жизни. «Эскорт это убогая неблагодарная ***** в основном. Имхо», — подытожил блогер.

В ноябре 2021 года Рома Желудь признавался в сексуальной зависимости.