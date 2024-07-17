Пожилой мужчина тайно фотографировал чужих детей на очки со встроенной камерой

В Великобритании мужчина фотографировал чужих детей на очки со скрытой камерой

В британском графстве Кент в тюрьму попал 62-летний мужчина, который при помощи солнцезащитных очков со встроенной камерой фотографировал чужих детей, играющих на пляже. Об этом пишет Daily Mail.

О подозрительном поведении Джона Гилливера в полицию сообщили обеспокоенные родители. Им показалось, что он использует специальные очки, чтобы тайно фотографировать их детей. Прибывшие на вызов полицейские конфисковали у пожилого британца очки и цепочку и обнаружили, что в очках действительно встроена скрытая камера.

При обыске в доме Гилливера нашли множество записывающих устройств, на которых хранились непристойные фотографии детей. Кроме того, выяснилось, что Гилливер следил за знакомой парой. Он тайно установил в их доме камеру и, как отмечается, наблюдал за ними ради удовольствия.

Гилливера обвинили в создании и хранении детских фотографий непристойного характера, а также в вуайеризме. Его приговорили к тюремному заключению на один год и восемь месяцев.

Ранее сообщалось, что в США сын миллионера Дона Васека тайно снимал на видео, как его гости ходят в туалет, принимают душ и занимаются сексом. По законам штата Техас ему грозит до двух лет лишения свободы за каждый пункт обвинения.

