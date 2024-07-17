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10:47, 17 июля 2024Наука и техника

Предсказана точка невозврата для климата Земли

Geophysical Research Letters: климат Земли достигнет точки невозврата

Фото: Florion Goga / Reuters

Ученые Института геофизики и метеорологии Кельнского университета и Центра океанических исследований имени Гельмгольца (Германия) предсказали, что в ближайшие десятилетия климатом Земли может быть достигнута точка невозврата. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Система Эль-Ниньо — Южное колебание (ЭНЮК) — это климатическое явление, при котором тепло, выделяемое в некоторых частях океана в атмосферу, приводит к значительным изменениям в количестве осадков и температуре. Оно может повысить осадки на западном побережье Северной и Южной Америки и вызвать засуху в Канаде и Африке. В последние годы метеорологи заметили, что ЭНЮК становятся все более экстремальными.

Чтобы понять, может ли глобальное потепление увеличить частоту этих экстремальных явлений, исследователи собрали исторические данные и данные из других исследований о влиянии повышения глобальной температуры. Эти данные были введены в модель CESM1 и запущены в различных сценариях повышения температуры. Оценки показали, что к 2100 году температура может повыситься на 2,9 градуса Цельсия, если выбросы парниковых газов не будут снижены.

Результаты модели показали, что если температура продолжит расти до 3,7 градуса Цельсия после 2100 года, может быть достигнута точка невозврата, когда практически все события ЭНЮК будут экстремальными. Это означает, что даже если бы человечество смогло остановить изменение климата, потребуются столетия, чтобы погода вернулась к «нормальному» состоянию.

Модель также предсказала, что экстремальные события ЭНЮК будут происходить чаще, возможно, каждые четыре года. Среди других изменений называется смещение Гольфстрима на юг, что приведет к значительному уменьшению осадков в Канаде и северных частях США и увеличению осадков в южных частях США.

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      Александр Еникеев
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