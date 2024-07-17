Президент Литвы подписал закон о создании первой в армии страны дивизии

Президент Литвы Науседа подписал закон о формировании мотопехотной дивизии

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал пакет принятых сеймом (парламентом страны) законов о военном строительстве. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Среди прочего, пакет законов предполагает формирование первой в литовской армии мотопехотной дивизии, создание которой Науседа назвал «одной из главных целей национальной политики в сфере безопасности». По его словам, полностью она должна быть подготовлена к 2030 году.

Самой крупной войсковой единицей в армии Литвы сейчас является бригада. Дивизию планируют сформировать из бригад «Гележинис вилкас», «Жемайтия» и «Аукштайтия».

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявлял, что власти республики не успеют закончить строительство инфраструктуры для размещения бригады немецкой армии к 2027 году, как это планировалось. Он предположил, что окончательное развертывание подразделения бундесвера может состояться в конце 2028-го или начале 2029 года.