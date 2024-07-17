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05:08, 17 июля 2024Забота о себе

Развеян популярный миф о подъемах в пять утра

Эксперт по сну Фостер: ранние подъемы не улучшают продуктивность

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Глава Института сна и циркадной нейронауки Оксфордского университета Рассел Фостер считает, что ранние подъемы не улучшают продуктивность. Этот популярный миф он развеял в беседе с The Guardian.

Фостер заявил, что во всех исследованиях, на которые ссылаются известные в социальных сетях гуру здорового образа жизни, есть одна серьезная ошибка: согласно им, ложиться спать надо в 21:00, чтобы просыпаться в 5:00. «В реальности большинство из нас не могут этого сделать», — рассказал Фостер. Он пояснил, что в это время люди занимаются домашними делами, проводят время с детьми или друзьями.

Нет ничего принципиально полезного в том, чтобы вставать в пять утра. Это просто отвратительное самодовольство раннего подъема. Все началось с Бенджамина Франклина, который сказал: «Рано ложиться, рано вставать — вот что делает человека здоровым, богатым и мудрым». С тех пор это все и продолжается

Рассел Фостерглава Института сна и циркадной нейронауки Оксфордского университета

Фостер также отметил, что большинство сторонников ранних подъемов — это обеспеченные люди, которые избавлены от необходимости каждый день заниматься домашними делами. Поэтому, заявил эксперт, их призывы просыпаться в пять утра похожи на хвастовство и попытку выглядеть лучше на фоне людей, которые не могут жить так же в силу иных бытовых условий.

В заключение Фостер добавил, что способность просыпаться ранним утром без будильника зависит от хронотипа человека. По его словам, некоторые люди действительно более продуктивны, если встают с первыми лучами солнца, у других пик активности наступает ночью. Но большинство людей, утверждает эксперт, находятся где-то посередине, и им некомфортно придерживаться экстремально ранних подъемов или ночного бодрствования.

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      Екатерина Улитина
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