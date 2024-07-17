Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ под Херсоном

Сальдо: ВС России уничтожили на херсонском направлении склады боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили на херсонском направлении два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады, 123-й и 126-й бригад территориальной обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») в районах Новоданиловки, Бургунки и Херсона», — написал глава региона.

Помимо складов, Вооруженные силы России также поразили танк, семь автомобилей, две гаубицы М777 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» ВСУ. Потери украинской армии за сутки на херсонском направлении, по информации Сальдо, составили до 120 военнослужащих.

Ранее губернатор Херсонской области рассказывал об уничтожении российскими артиллеристами замаскированных позиций на правом берегу Днепра. Поражение объектов было подтверждено при помощи разведывательного дрона.