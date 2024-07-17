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10:19, 17 июля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ под Херсоном

Сальдо: ВС России уничтожили на херсонском направлении склады боеприпасов ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили на херсонском направлении два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Группировка войск "Днепр" нанесла огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады, 123-й и 126-й бригад территориальной обороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») в районах Новоданиловки, Бургунки и Херсона», — написал глава региона.

Помимо складов, Вооруженные силы России также поразили танк, семь автомобилей, две гаубицы М777 и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» ВСУ. Потери украинской армии за сутки на херсонском направлении, по информации Сальдо, составили до 120 военнослужащих.

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Ранее губернатор Херсонской области рассказывал об уничтожении российскими артиллеристами замаскированных позиций на правом берегу Днепра. Поражение объектов было подтверждено при помощи разведывательного дрона.

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      Екатерина Грищенко
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