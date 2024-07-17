Саботаж обмена пленными со стороны ВСУ объяснили

Полковник Матвийчук счел атаку дрона ВСУ перед обменом пленными неслучайной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались саботировать обмен пленными с помощью атаки дрона-камикадзе рядом с местом обмена, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его мнению, Украина пыталась создать «инфорамционную бомбу» против России.

«Это не случайность. Украинская сторона постоянно пытается создать информационную бомбу против нас. Вспомнить хотя бы то, как хотели уничтожить самолет, обвинив в этом Россию. Сейчас нанесли удар по вышке сотовой связи рядом с точкой обмена. Это также могло быть сделано и для того, чтобы бывшие пленные не могли связаться с родными и сообщить об освобождении», — считает полковник.

Он объяснил, что отношение к людям, прошедшим российский плен, на Украине меняется: их подозревают в предательстве и возвращают на поле боя вскоре после освобождения.

«К пленным отношение уже другое. Их обвиняют в том, что они перешли на сторону России. И уже через неделю они опять будут на фронте», — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи в нескольких десятках метров от места, где был запланирован обмен пленными в Белгородской области. Изменения в обмен пленными из-за атаки вносить не стали.