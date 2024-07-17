США заявили о продолжении военного сотрудничества с Грузией

Пентагон: США продолжат сотрудничать с Грузией по военной линии

США продолжат сотрудничать с Грузией по военной линии, несмотря на отмену запланированных ранее учений. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.

«Мы продолжим сотрудничать с вооруженными силами Грузии и искать способы укрепления защиты ее суверенитета и территориальной целостности», — отметил он.

5 июля стало известно, что США переносят на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией из-за заявления Тбилиси о попытке Запада втянуть страну в противостояние с Россией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что перенос грузинско-американских учений наносит ущерб стране и ставит под угрозу обороноспособность государства.