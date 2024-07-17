Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 17 июля 2024Мир

Судьбу членства Украины в НАТО при Трампе раскрыли

Аналитик Эверс: Украина при Трампе во главе США не вступит в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leah Millis / Reuters

Украина не вступит в Североатлантический альянс (НАТО) в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США. Об этом заявил сотрудник аналитического центра Independent Institute Билл Эверс в беседе с РИА Новости.

«Начиная с Джорджа Буша были попытки принять Украину в НАТО. Думаю, Трамп и Вэнс будут более открыты к нейтральному статусу Украины на долгий срок», — раскрыл аналитик.

По его словам, в условиях конфликта на Украине принимать страну в альянс опасно из-за пятой статьи устава НАТО, которая подразумевает нападение на одного из членов военного объединения как атаку на весь блок.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился исчезновением либо Украины, либо Североатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Дмитрий Медведев дал большое интервью. Он порассуждал о НАТО, судьбе Украины и обратился к экс-лидеру Pink Floyd

      Арбенина рассказала о своей наркотической зависимости

      Появились подробности эксплуатации разбившегося SSJ-100

      Япония выделит Украине миллиарды долларов из доходов от замороженных активов России

      Россиян предупредили о наказании за оскорбления в домовых чатах

      Российским школьникам разрешат пересдавать ЕГЭ и в следующих учебных годах

      В России предрекли проблемы с урожаем из-за аномальной жары

      В США назвали наихудшее решение НАТО

      Судьбу членства Украины в НАТО при Трампе раскрыли

      Cын Трампа сообщил об изменениях в отце после покушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше