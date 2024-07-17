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21:01, 17 июля 2024Экономика

Цены на популярные у россиян овощи снизились

В России за неделю подешевели свекла, морковь, репчатый лук и огурцы

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По итогам второй недели июля 2024 года в России подешевели ряд категорий плодоовощной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

В ведомстве отметили, что в период с 9 по 15 июля в стране стоимость столовой свеклы снизилась на 4 процента, моркови — на 1,8 процента. В свою очередь, цены на огурцы за это время сократились на 1,5 процента, репчатый лук — на 1,1 процента, картофель — на 0,3 процента.

Однако в целом за вторую неделю июля стоимость плодоовощной продукции практически не изменилась. Снижение цен на вышеперечисленные категории овощей компенсировало удорожание других. Так, стоимость белокочанной капусты за это время увеличилась на 2,9 процента, а помидоры подорожали на 1,6 процента. Что касается различных категорий фруктов, то цены на яблоки выросли на 0,7 процента, а стоимость бананов, напротив, снизилась на 0,8 процента, заключили в ведомстве.

Ранее в Министерстве экономического развития (Минэке) РФ сообщили о замедлении годовой инфляции в России до 9,21 процента с 9 по 15 июля. Неделей ранее темпы роста потребительских цен в стране составляли 9,25 процента. Таким образом, за семь дней показатель снизился на 0,04 процентного пункта.

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