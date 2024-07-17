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06:25, 17 июля 2024Силовые структуры

Участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО

Террорист из «Крокуса» устроил стычку с сотрудником СИЗО на фоне религии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Арестованный участник теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово». Потасовка произошла на фоне религиозного спора.

Во ежедневного время визита сотрудника изолятора в камеру, мусульманина по вероисповеданию, у него произошел диалог с Мирзоевым, в ходе которого арестант грубо раскритиковал саму религию. Они поругались, ссора переросла в потасовку.

В результате администрация СИЗО решила максимально сократить общение с подследственными. Официального подтверждения этой информации нет.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

В настоящее время по делу о теракте арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

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      Марина Совина
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