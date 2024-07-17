Участник теракта в «Крокус Сити Холле» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово». Что стало причиной потасовки?

МК: обвиняемый в теракте в «Крокусе» Мирзоев подрался с сотрудником СИЗО

Арестованный участник теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово».

Потасовка произошла на религиозной почве.

Контакты арестованных с персоналом СИЗО максимально сократили

Как стало известно, во ежедневного время визита сотрудника изолятора в камеру, мусульманина по вероисповеданию, у него произошел диалог с Мирзоевым, в ходе которого арестант обрушился с грубой критикой на саму религию. Мужчины поругались, ссора переросла в потасовку.

После инцидента администрация СИЗО приняла решение максимально сократить общение с подследственными. Официального подтверждения этой информации нет.

Участники теракта в «Крокусе» содержатся в разных камерах

Также стали известны условия содержания в СИЗО четверых участников теракта в «Крокус Сити Холле». Они находятся в разных камерах, им запрещены любые контакты между собой.

Арестантов каждый день проверяют сотрудники изолятора, они осматривают камеры и принимают от обвиняемых жалобы либо заявления.

К теракту причастна интернациональная команда

Во вторник, 16 июля, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран.

Что касается «Крокус сити», я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много Юрий Чиханчин глава Росфинмониторинга

Как сообщал адвокат одного из фигурантов дела, расследование теракта в «Крокус Сити Холле» закончится до августа.

Следственные действия закончатся в ближайшее время, после чего материалы передадут сторонам для ознакомления, и уже в августе дело передадут в суд для рассмотрения. Скорее всего, заседание будет проходить во Втором западном окружном военном суде. При этом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности будут выделены в отдельное производство и рассмотрены отдельно.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

В настоящее время по делу о теракте арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).