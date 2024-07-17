Уехавший в зону СВО мэр российского города отказался признать вину по делу против него

Уехавший в зону СВО мэр Большого Камня не признал вину по делу против него

Мэр Большого Камня Рустям Абушаев, уехавший в зону специальной военной операции (СВО), не признает вину по делу против него. Об этом соощил в своем Telegram-канале.

Абушаев заявил, что органы следствия и прокуратуры справедливо выполняют свою работу, законно реагируя на его заявления и ходатайства, в которых нет признания вины. Он добавил, что планирует вернуться в Приморье только после окончания СВО.

В 2023 году против мэра Большого Камня было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Следствие считает, что он с сообщниками получал права собственности на участки льготников. Абушаева объявляли в розыск и заочно арестовали. Но в апреле Приморский краевой суд отменил арест, а районный суд отменил постановление о розыске. После мэр рассказал, что находится в зоне СВО. Производство следственных действий в отношении Абушаева приостановили.

В зоне боевых действий мэр успел отличиться и был представлен к ордену Мужества за эвакуацию российских военнослужащих с поля боя и захват вооружения стран НАТО.