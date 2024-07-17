В Европе нашли способ поддержать вывод инвестиций из России

Еврокомиссия разрешила возобновить конвертацию расписок на акции компаний из РФ

Еврокомиссия разрешила государствам Европы возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний, которые были заморожены на счетах Национального расчетного депозитария (НРД; входит в группу Мосбиржи). О найденном способе поддержать вывод инвестиций из России со ссылкой на сообщение европейского депозитария Clearstream сообщает газета «Ведомости».

Послабление затронет поданные до 25 сентября 2023 года заявки, которые были одобрены национальными компетентными органами Евросоюза до 25 декабря. Также оно коснется только граждан или резидентов ЕС.

В депозитарии напомнили, что в рамках решения управления минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) по сворачиванию операций с Мосбиржей конвертация расписок разрешена только до 13 августа — всем желающим нужно завершить обмен до этой даты.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро Nordic Star Андрея Гусева, такой шаг Еврокомиссии продиктован защитой западных инвесторов, у которых эти бумаги заблокированы в НРД. Эта мера позволит им продать ранее замороженные активы и отчасти возместить свои убытки, пояснил соучредитель юридической компании A.T. Legal Николай Титов.

Депозитарные расписки — вторичные ценные бумаги, которые выпускают в форме сертификата на право владения акцией иностранного эмитента. Они позволяют инвесторам проще и дешевле вложиться в бумаги, которые торгуются на бирже другой страны. Подобные бумаги выпускали более 30 российских компаний, в том числе «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», АФК «Система», «Фосагро» и ВТБ. После начала конфликта на Украине недружественные иностранные биржи приостановили торги расписками, а в России обязали отечественных эмитентов конвертировать их в акции. По словам экспертов, объем несконвертированных расписок российских эмитентов составляет около полутора-двух триллионов рублей.

Президент Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян и иностранцев в ноябре 2023 года. Банк России заблокировал отечественные ценные бумаги на счетах иностранных инвесторов и ограничил продажи российских акций, полученных при конвертации депозитарных расписок еще весной 2022-го. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.