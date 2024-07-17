Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:53, 17 июля 2024Экономика

В Европе нашли способ поддержать вывод инвестиций из России

Еврокомиссия разрешила возобновить конвертацию расписок на акции компаний из РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия разрешила государствам Европы возобновить конвертацию депозитарных расписок на акции российских компаний, которые были заморожены на счетах Национального расчетного депозитария (НРД; входит в группу Мосбиржи). О найденном способе поддержать вывод инвестиций из России со ссылкой на сообщение европейского депозитария Clearstream сообщает газета «Ведомости».

Послабление затронет поданные до 25 сентября 2023 года заявки, которые были одобрены национальными компетентными органами Евросоюза до 25 декабря. Также оно коснется только граждан или резидентов ЕС.

В депозитарии напомнили, что в рамках решения управления минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) по сворачиванию операций с Мосбиржей конвертация расписок разрешена только до 13 августа — всем желающим нужно завершить обмен до этой даты.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро Nordic Star Андрея Гусева, такой шаг Еврокомиссии продиктован защитой западных инвесторов, у которых эти бумаги заблокированы в НРД. Эта мера позволит им продать ранее замороженные активы и отчасти возместить свои убытки, пояснил соучредитель юридической компании A.T. Legal Николай Титов.

Материалы по теме:
Тотальная заморозка. Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
Тотальная заморозка.Как санкции против России превратились в охоту за яхтами олигархов и подорвали основу демократии
30 ноября 2022
Акции на свободе. Западные регуляторы разблокируют российские активы. Как инвесторам их вернуть?
Акции на свободе.Западные регуляторы разблокируют российские активы. Как инвесторам их вернуть?
29 декабря 2022
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023

Депозитарные расписки — вторичные ценные бумаги, которые выпускают в форме сертификата на право владения акцией иностранного эмитента. Они позволяют инвесторам проще и дешевле вложиться в бумаги, которые торгуются на бирже другой страны. Подобные бумаги выпускали более 30 российских компаний, в том числе «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», АФК «Система», «Фосагро» и ВТБ. После начала конфликта на Украине недружественные иностранные биржи приостановили торги расписками, а в России обязали отечественных эмитентов конвертировать их в акции. По словам экспертов, объем несконвертированных расписок российских эмитентов составляет около полутора-двух триллионов рублей.

Президент Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян и иностранцев в ноябре 2023 года. Банк России заблокировал отечественные ценные бумаги на счетах иностранных инвесторов и ограничил продажи российских акций, полученных при конвертации депозитарных расписок еще весной 2022-го. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Названы способы защититься при утечке пароля в Сеть

      Выдворенного из Турции вора в законе задержали в Москве

      Заставившую сына выпить средство для очистки жира россиянку отправили в СИЗО

      Европа изучит сближающийся с Землей астероид

      На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

      Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

      В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

      Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

      Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше