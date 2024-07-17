В Германии осудили мужчину за продажу электроники России для использования в военных целях

Суд ФРГ вынес приговор мужчине за продажу электроники России для военных целей

В Германии суд вынес приговор 59-летнему мужчине с гражданством ФРГ и России за продажу электроники российским компаниям, которая могла использоваться в военных целях, нарушая тем самым санкции. Об этом сообщает Reuters.

Суд Штутгарта постановил, что подсудимый доставил в Россию 120 тысяч деталей, которые могли быть использованы в военных целях в период с января 2020-го по май 2023 года. Его приговорили к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения.

В ходе следствия было установлено, что эти детали могли использоваться в беспилотнике «Орлан-10». В 2022 году ответчик пытался замаскировать продажи российским компаниям счетами-фактурами и товаросопроводительными документами для таких пунктов назначения, как Гонконг и Турция.

По немецким законам имя мужчины не будет раскрыто. Отмечается, что его напарник получил меньший срок тюремного заключения.

Ранее украинец решил обманом заработать на соотечественниках в Германии. Он обманул их на 26 тысяч евро, предлагая себя в качестве помощника и переводчика по административным вопросам в немецких учреждениях.