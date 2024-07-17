В Германии выступили против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Немецкий депутат Вайдель: фон дер Ляйен больше не должна занимать пост главы ЕК

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Урсула фон дер Ляйен больше не должна занимать пост главы Европейской комиссии (ЕК) из-за бойкота венгерского председательства в Евросоюзе. Об этом она написала в социальной сети Х.

По ее словам, отношение фон дер Ляйен к Венгрии скандально. Она подчеркнула, что приверженность премьер-министра страны Виктора Орбана миру соответствует интересам Европы. «Тот факт, что он также разговаривал с [президентом Украины Владимиром] Зеленским с этой целью, почти не упоминается», — отметила она. Вайдель добавила, что фон дер Ляйен «более невыносима» как председатель ЕК.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить фон дер Ляйен, поскольку прошедшие пять лет стали худшими в истории Евросоюза. По его словам, Европа нуждается в более эффективном руководстве.