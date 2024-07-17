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01:24, 17 июля 2024Мир

В Германии выступили против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Немецкий депутат Вайдель: фон дер Ляйен больше не должна занимать пост главы ЕК
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Урсула фон дер Ляйен больше не должна занимать пост главы Европейской комиссии (ЕК) из-за бойкота венгерского председательства в Евросоюзе. Об этом она написала в социальной сети Х.

По ее словам, отношение фон дер Ляйен к Венгрии скандально. Она подчеркнула, что приверженность премьер-министра страны Виктора Орбана миру соответствует интересам Европы. «Тот факт, что он также разговаривал с [президентом Украины Владимиром] Зеленским с этой целью, почти не упоминается», — отметила она. Вайдель добавила, что фон дер Ляйен «более невыносима» как председатель ЕК.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить фон дер Ляйен, поскольку прошедшие пять лет стали худшими в истории Евросоюза. По его словам, Европа нуждается в более эффективном руководстве.

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      Марина Совина
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