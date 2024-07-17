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09:25, 17 июля 2024Россия

В Госдуме высказались о наказании за подрывы Крымского моста

Депутат Госдумы Шеремет: теракты на Крымском мосту не имеют срока давности

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Подрывы Крымского моста в октябре 2022 года и июле 2023 года являются преступлениями без срока давности. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Парламентарий назвал подрывы терактами и военным преступлением, «которому нет никаких оправданий». «Приговор обязательно будет тем негодяям и мерзавцам, которые подняли руки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру», — сказал Шеремет.

Он выразил уверенность, что всех причастных к подрывам, включая заказчиков и организаторов, установят и накажут. «Сколько бы ни прошло времени, все они получат заслуженное, справедливое и суровое наказание», — заверил депутат.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона оценят ущерб от терактов на Крымском мосту. По его словам, для этого привлекут экспертов. Председатель местного парламента также сообщил об усилении мер безопасности на сооружении после терактов.

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Ровно год назад, 17 июля 2023 года, Вооруженные силы Украины атаковали двумя надводными беспилотниками Крымский мост, который в этот момент пересекала семья из Белгородской области. В результате пострадала 14-летняя девочка, которая из-за взрыва вылетела в лобовое стекло головой. Ее родителей спасти не удалось.

Кроме того, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, что привело к возгоранию цистерн с топливом, которые перевозил железнодорожный состав, и обрушению двух автомобильных пролетов. Организатором теракта признали председателя СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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