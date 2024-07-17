В МИД России заявили о нежелании Запада принимать Украину в НАТО

Полищук: Запад не хочет принимать Украину в НАТО

Западные страны придумали так называемые соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы не принимать Киев в НАТО. Об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет ТАСС.

«Существует мнение, что так называемые соглашения о гарантиях безопасности являются альтернативой членству Украины в НАТО. Они были придуманы странами Запада, чтобы не принимать Киев в альянс», — отметил он.

Полищук также подчеркнул, что уже подписано 20 таких договоренностей. И «все они носят рамочный декларативный характер и фиксируют то, что страны Запада и так делают».

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе является худшим из возможных. По его мнению, настойчивые требования альянса о том, что Украина однажды присоединится к блоку, «только стимулируют Россию продолжать конфликт».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в принятии Украины в НАТО. По его мнению, интерес Североатлантического альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России.