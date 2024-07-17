Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:03, 17 июля 2024Мир

В МИД России заявили о нежелании Запада принимать Украину в НАТО

Полищук: Запад не хочет принимать Украину в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Global Look Press

Западные страны придумали так называемые соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы не принимать Киев в НАТО. Об этом рассказал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет ТАСС.

«Существует мнение, что так называемые соглашения о гарантиях безопасности являются альтернативой членству Украины в НАТО. Они были придуманы странами Запада, чтобы не принимать Киев в альянс», — отметил он.

Полищук также подчеркнул, что уже подписано 20 таких договоренностей. И «все они носят рамочный декларативный характер и фиксируют то, что страны Запада и так делают».

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе является худшим из возможных. По его мнению, настойчивые требования альянса о том, что Украина однажды присоединится к блоку, «только стимулируют Россию продолжать конфликт».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в принятии Украины в НАТО. По его мнению, интерес Североатлантического альянса заключается только в том, чтобы превратить Украину в средство уничтожения России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Участник теракта в «Крокус Сити Холле» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово». Что стало причиной потасовки?

      Трамп осудил санкции против России

      Порномодель увеличила грудь до размера 34W с помощью собственного жира

      Значительной частью примкнувших к ИГИЛ россиян оказались дагестанцы

      Развеян популярный миф о подъемах в пять утра

      В МИД России заявили о нежелании Запада принимать Украину в НАТО

      На Украине транссексуал украл младенца из перинатального центра

      Раскрыты психологические последствия покушения на Трампа

      В США заявили о живущих в аду украинцах

      Байдена обвинили в слабости из-за отказа вести диалог с Россией по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше