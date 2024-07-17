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22:40, 17 июля 2024Мир

В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

Parisien: автомобиль въехал в террасу парижского кафе Ramus, один человек погиб

Фото: Unsplash

Неизвестный на автомобиле въехал в террасу кафе в Париже. В результате происшествия несколько человек получили серьезные ранения, один погиб, написала газета Parisien со ссылкой на источники в полиции.

В ведомстве сообщили, что автомобиль врезался в нескольких человек на террасе ресторана Ramus, расположенном на авеню Пер-Лашез, 6 в 20-м округе Парижа. По данным издания, трем из шести пострадавших понадобилась срочная медицинская помощь.

Водитель машины скрылся, однако пассажира автомобиля удалось задержать. Инцидент произошел в 19.30 по местному времени. Предполагается, что водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения.

Весной в Польше автомобиль наехал на толпу людей. В результате инцидента пострадали 17 человек, 12 из них получили тяжелые ранения.

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      Марина Совина
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