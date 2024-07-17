Politico: в разведке США допустили новые покушения на Трампа в ближайшие недели

В разведке США допустили, что в ближайшие недели будут совершаться новые попытки покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

«Они [чиновники] заявили, что в ближайшие недели могут произойти новые попытки покушения на Трампа», — утверждается в публикации.

Согласно материалу, американская разведка обладает информацией о том, что Иран якобы «активно работает над заговорами с целью устранения Трампа», что может быть связано с предстоящими выборами президента США. По данным издания, «чиновники стали более уверены в намерениях Тегерана».

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская разведка получила планы о якобы намерении Ирана совершить покушение на бывшего американского лидера. Постоянное представительство Ирана при ООН отвергло обвинения в адрес Тегерана.