В России объявили в розыск замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

МВД России объявило в розыск замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Федорова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск генерал-майора Игоря Федорова, который занимает должность первого заместителя начальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Это следует из базы розыска ведомства.

Отмечается, что Федоров разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Ранее российское МВД объявило в розыск бывшего командующего оперативным командованием «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Довганя и экс-замглавы антитеррористической операции (АТО) бригадного генерала Владислава Лищинского.