В России захотели расширить эксперимент об ограничении перевоза самолетом одного продукта

Чукотка захотела присоединиться к эксперименту об ограничении провоза икры

В России захотели расширить эксперимент об ограничении провоза самолетом одного продукта — добытой непромышленным образом икры рыб. Об этом заявил член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Борис Невзоров, сообщает «Правительственная газета».

Расширить зону действия эксперимента предложили на Чукотке. Регион захотел присоединиться к программе — как и Камчатский край — и ввести 10-килограммовый лимит провоза этого товара.

«Если эксперимент показал хорошие результаты, то, безусловно, его надо продолжать. Пусть присоединятся. Прошу коллег продвигать активно это начинание», — поддержала желание расширить программу спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Благодаря эксперименту власти смогли сократить объем перевозок браконьерской икры.

Ранее сообщалось, что иностранец попытался вывезти из России десятки килограммов икры и попался таможенникам.