В Румынии решили отстрелять 1000 медведей после нападения на 19-летнюю девушку

Парламент Румынии одобрил отстрел 1000 медведей после нападения на девушку

Парламент Румынии принял решение отстрелять 1000 медведей. Об этом сообщает Antena 3.

Отстрел хищников разрешили после нападения в уезде Прахова, где 9 июля медведь растерзал 19-летнюю девушку. Молодая пара столкнулась с медведем на туристическом маршруте в предгорьях Карпат. Они бросились бежать, однако девушка споткнулась и упала. Зверь догнал ее и утащил в лес. Прибывшие спасатели обнаружили юношу невредимым, а девушку и медведя нашли в 100 метрах ниже по склону. Сотрудники экстренных служб пытались приблизиться, но зверь бросался на них, защищая добычу. В него выстрелил прибывший на место охотник.

На внеочередном заседании парламент Румынии пришел к выводу, что медведи превратились в проблему, которую необходимо решать. В стране живет одна из самых больших популяций этих хищников — около восьми тысяч особей. За последние 20 лет они растерзали 26 человек и ранили еще 274. Парламентарии одобрили квоту на отстрел тысячи медведей в 2024 и 2025 годах.

Решение встретило критику со стороны экоактивистов, которые сочли его контрпродуктивным. По их мнению, сокращение популяции никак не повлияет на поведение агрессивных особей и тех медведей, которые перестали бояться людей.

Ранее бойфренд девушки раскрыл подробности случившегося. Он заявил, что пытался отпугнуть медведя, но это ему не удалось.