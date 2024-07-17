Полковник Райт: вступление в НАТО Швеции и Финляндии было ошибкой

Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) было ошибкой. Об этом заявила полковник американской армии в отставке, бывший чиновник Госдепа США Энн Райт в интервью финской газете Iltalehti.

«Я думаю, что вы допустили ошибку. Финляндия и Швеция могли бы оставаться независимыми и нейтральными странами. Это важно, чтобы в мире были нейтральные государства, в которых другие страны и организации могли бы вести диалог в случае потенциальных конфликтов», — раскрыла Райт.

Она подчеркнула, что НАТО разжигает войны и активно в них участвует.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил, что решение НАТО пообещать Украине членство в альянсе является худшим из возможных. По его мнению, настойчивые требования альянса о том, что Украина однажды присоединится к блоку, «только стимулируют Россию продолжать конфликт».