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10:57, 17 июля 2024Мир

В США рассказали о благодарности Трампа Богу

Конгрессвумен Салазар: Трамп благодарен Богу за спасение жизни
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп благодарен Богу за спасение его жизни в ходе покушения. Об этом заявила член палаты представителей Мария Салазар со ссылкой на близкого к Трампу человека, передает Daily Mail.

«Он верит, что Бог спас ему жизнь», — заявила конгрессвумен.

По ее словам, экс-президент также «верит, что Бог дал ему еще одну возможность». Салазар отметила, что пережитое покушение существенно повлияло на Трампа. Она добавила, что «вы начинаете вести другую жизнь» и «меняетесь внутренне», если «каким-то образом небесные силы коснулись вас».

Ранее стало известно, что Трамп считает свое спасение подарком от Бога и не может поверить в произошедшее. Международное общество сознания Кришны также увидело божественный след в спасении экс-президента США Дональда Трампа от пули.

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      Виктория Кондратьева
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