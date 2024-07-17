В США заявили о живущих в аду украинцах

Макгрегор: украинцы живут в аду, который создал для них политический класс США

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что граждане Украины живут в аду, который создал для них политический класс Соединенных Штатов. Об этом он написал в социальной сети X.

«Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона», — подчеркнул он.

Ранее Макгрегор заявил, что политика НАТО по Украине потерпела крах, а союзники Киева не могут сделать ничего, чтобы это скрыть. Он добавил, что американские спецслужбы пытаются делать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в США в ноябре, но выразил сомнение в успехе подобного сценария.

28 июня Макгрегор спрогнозировал скорое завершение конфликта на Украине. Он выразил мнение, что отступление ВСУ говорит о коллапсе в украинской армии.