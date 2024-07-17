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17:06, 17 июля 2024Мир

Венгрия оценила предложенного Трампом кандидата в вице-президенты США

Советник Орбана восхитился предложенным Трампом кандидатом в вице-президенты США
Джеймс Вэнс

Джеймс Вэнс. Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан восхитился предложенным бывшим американским лидером Дональдом Трампом кандидатом в вице-президенты США Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Х.

«Администрация Трампа-Вэнса звучит что надо!» — написал Орбан.

Ранее политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Трамп посылает четкий сигнал Украине номинацией Вэнса на должность кандидата в вице-президенты, так как тот выступает за урегулирование конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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