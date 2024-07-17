Венгрия оценила предложенного Трампом кандидата в вице-президенты США

Советник Орбана восхитился предложенным Трампом кандидатом в вице-президенты США

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан восхитился предложенным бывшим американским лидером Дональдом Трампом кандидатом в вице-президенты США Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Х.

«Администрация Трампа-Вэнса звучит что надо!» — написал Орбан.

Ранее политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Трамп посылает четкий сигнал Украине номинацией Вэнса на должность кандидата в вице-президенты, так как тот выступает за урегулирование конфликта.