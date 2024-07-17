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21:03, 17 июля 2024Забота о себе

Врач назвал правила подготовки к визиту к гинекологу

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Камиль Бахтияров рассказал, что при подготовке к обследованию у гинеколога не нужно принимать излишних мер. Правила, которым необходимо следовать, он назвал в своем Telegram-канале.

По словам врача, многие женщины, готовясь к визиту к гинекологу, убирают волосы с лобка и в промежности. На самом деле, сказал Бахтияров, врач не обращает на них внимания. Главное, чтобы половые органы были чистыми, заверил гинеколог.

Доктор отметил, что в день визита к врачу нельзя пользоваться гигиеническими средствами для подмывания, а также свечами и другими вагинальными средствами. Гигиену стоит проводить только чистой водой. Делать это необходимо, чтобы не исказить результаты последующих анализов. «Не надо спринцеваться. Не надо пользоваться гелями, спреями, кремами и прочими средствами — достаточно простого подмывания чистой водой», — объяснил акушер-гинеколог.

Если женщина планирует посетить гинеколога после работы, то по возможности следует опорожнить мочевой пузырь, подмыться или использовать влажные салфетки без отдушек, отметил доктор.

Не заниматься сексом день-два перед приемом. Сперма, смазка или спермицидные средства могут повлиять на результаты анализов

Камиль Бахтияровакушер-гинеколог

«Идеальное время — сразу после менструации: пятый-восьмой дни цикла. Все основные исследования наиболее достоверны в эти дни. Конечно, если у вас ситуация экстренная и ждать пятого дня цикла невозможно, надо идти в любое время — во время менструации или перед ней», — добавил доктор медицинских наук. Бахтияров также посоветовал составить список вопросов врачу, а не надеяться на память.

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Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, что заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но он таит другие угрозы. Она заявила, что дверная ручка и руки всегда грязнее крышки унитаза, поэтому ручки нужно касаться через чистую салфетку, а руки после посещения туалета тщательно мыть.

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      Алиса Дмитриева
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