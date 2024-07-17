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03:17, 17 июля 2024Экономика

Япония выделит Украине миллиарды долларов из доходов от замороженных активов России

Kyodo: Япония направит Украине $ 3,3 млрд из доходов от замороженных активов РФ

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Правительство Японии планирует направить Украине около 520 миллиардов иен (3,3 миллиарда долларов по текущему курсу) за счет использования прибыли от замороженных активов России. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, власти страны прорабатывают механизмы реализации этого плана. Отмечается, что он будет реализован до конца года. Сумма помощи составляет около шести процентов от общего объема помощи, согласованного ранее «Большой семеркой» (G7).

Предоставленные Токио средства не будут использоваться в военных целях, уточняет Kyodo. Их планируют направить в первую очередь на восстановление инфраструктуры на Украине.

Ранее стало известно, что кабмин Канады планирует выделить Украине пакет военной помощи на 367 миллионов долларов.

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      Юлия Мискевич
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