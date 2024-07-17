Замороженные активы России призвали конфисковать

Европарламент призвал арестовать замороженные активы России

Замороженные в Европе активы России призвали скорее арестовать ради компенсации украинского ущерба. Об этом в резолюции о продолжении поддержки Киева заявил Европарламент, сообщает РИА Новости.

Европейские политики заявили о необходимости конфисковать заблокированные средства, исходя из «твердой уверенности», что Россия должна финансово компенсировать Украине ущерб, который она причинила. Поэтому Европарламент поддержал усилия ЕС направить доходы от замороженных российских средств на военную поддержку Киева.

После начала российской военной операции на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили почти половину валютных резервов России (около 300 миллиардов евро, большая часть из которых находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear).

Против конфискации российских средств выступила Саудовская Аравия — представители страны Персидского залива дали «четкий сигнал» Евросоюзу, что готовы избавиться от ценных бумаг объединения, если тот решится изъять средства Центробанка. В одиночку саудиты не навредят экономике еврозоны, но могут запустить цепную распродажу госдолга ЕС, что усугубит слабые экономические показатели региона, предполагают эксперты.

Ранее в Эстонии приняли закон, разрешающий использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Документ позволяет конфискацию и использование имущества лишь тех, кто «активно участвовал в совершении военной агрессии или нарушении норм ведения войны».