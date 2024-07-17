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13:00, 17 июля 2024Силовые структуры

Заставившую сына выпить средство для очистки жира россиянку отправили в СИЗО

В Сибири арестовали мать, заставившую сына выпить средство для очистки жира

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Сибири арестовали мать за покушение на 11-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Женщина будет находиться в СИЗО до 14 сентября.

Россиянка поругалась с 11-летним ребенком после того, как она пришла домой пьяной. В ответ на сделанное ей замечание женщина ударила сына кочергой и налила ему стакан жидкости для очистки жира.

Мальчика спас вернувшийся с работы отец. Он своевременно вызвал сыну скорую помощь. Ребенка госпитализировали с ожогами полости рта и дыхательных путей. В отношении матери возбудили уголовное дело.

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      Екатерина Кашурникова
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