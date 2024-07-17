Зеленский подтвердил обмен пленными между Россией и Украиной

Зеленский подтвердил обмен пленными России и Украины по формуле «95 на 95»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле «95 на 95» в своем Telegram-канале.

«Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники. Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам — за посредничество в этом освобождении», — написал украинский лидер.

Об обмене военнопленными с Украиной стало известно после публикации Bloomberg. Отмечалось, что Москва и Киев планируют освободить по 90 человек.

Помимо этого, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что в ходе обмена пленными с Украиной велось обсуждение различных гуманитарных акций. Среди обсуждений с представителем офиса украинского омбудсмена также затрагивались темы, связанные с воссоединением семей.