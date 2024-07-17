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14:56, 17 июля 2024Россия

Москалькова прокомментировала обмен пленными с Украиной

Москалькова: в ходе обмена мы обсудили гуманитарные акции с украинской стороной
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ходе обмена пленными с Украиной велось обсуждение различных гуманитарных акций. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Среди обсуждений с представителем офиса украинского омбудсмена также затрагивались темы, связанные с воссоединением семей.

«Участвуя в этом процессе, мы видим как непросто идет диалог. И еще немало наших военнослужащих остается в украинском плену», — написала омбудсмен.

17 июля стало известно, что Москва вернула из украинского плена десятки военнослужащих. Столько же пленных украинцев было передано Киеву. По сообщению Минобороны, переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Telegram-канал Mash утверждает, что в Белгородской области недалеко от места, где планировался обмен, произошла атака украинского дрона-камикадзе на вышку сотовой связи.

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      Никита Абрамов
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