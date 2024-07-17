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07:03, 17 июля 2024Забота о себе

Женщинам указали на неочевидный признак серьезных проблем со здоровьем

Фото: PxHere

Врач общей практики Сара Гарсед рассказала, что заподозрить серьезные проблемы со здоровьем женщина может по изменению формы сосков. Ее слова приводит издание The Sun.

Гарсед указала, что форма сосков у женщины на протяжении жизни меняется нечасто, поэтому насторожить должны любые их трансформации. По словам врача, сыпь на этой части тела в основном появляется из-за трения об одежду, однако она может возникнуть и из-за болезни Педжета — формы рака соска и ареолы.

У каждой десятой женщины соски имеют втянутую форму из-за особенностей строения соединительной ткани, продолжила врач. Однако если они стали такими внезапно, следует незамедлительно обратиться к врачу, так как это может быть одним из признаков рака груди, предупредила эксперт.

Врач также обратила внимание, что у некоторых женщин на сосках есть небольшие шишечки, и это норма. Но любые внезапные уплотнения в области соска или груди могут сигнализировать о развитии опухоли. Другие симптомы рака включают уплотнение в груди, области ключицы или подмышками, добавила она.

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      Вера Владзиевская
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