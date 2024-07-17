Жительница Башкирии неожиданно обогатилась на миллион рублей

Жительница Башкирии выиграла в лотерею и обогатилась на миллион рублей

Жительница Нефтекамска неожиданно обогатилась на миллион рублей. Об этом сообщает местный портал «Пруфы».

Россиянка, чье имя не раскрывается, выиграла крупную сумму в лотерее. Жительница Башкирии случайно купила счастливый билет, взяв первый попавшийся в стопке билетов в продуктовом магазине. По словам женщины, сначала она не поверила в свою удачу, когда получила сообщение о выигрыше.

Журналисты выяснили, что победительница еще не решила, куда потратит выигранные деньги. Однако она посоветовала не слишком рассчитывать на удачу, чтобы избежать разочарования в случае проигрыша, но в случае победы радость будет вдвойне.

Ранее двое жителей Новосибирской области также выиграли в лотерею миллионы рублей. Один из мужчин признался, что заветные 2,5 миллиона рублей получил спустя 15 лет попыток.

