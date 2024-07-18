21 июля 2024 года в России и части постсоветских стран отмечается День металлурга. Между тем в мире сегодня принято разрешать себе поесть немного вредностей. Православные христиане в свою очередь 21 июля отмечают один из главных религиозных праздников — обретение иконы Казанской Божией Матери. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 21 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День металлурга

Каждый год с 1957-го третье воскресенье июля в России — это День металлурга. В 2024 году праздник приходится на 21 июля.

Его учредили в честь металлургов, которые работали в полную мощь как во время Великой Отечественной войны, так и после нее. Их главной целью было скорейшее восстановление экономики.

После распада СССР праздник сохранился не только в России, но и на Украине, в Армении, Казахстане и в Республике Беларусь.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Праздники в мире

День нездоровой пищи

21 июля во всем мире отмечают неофициальный праздник — День нездоровой пищи. Сегодня можно не сдерживать себя и съесть все то вредное, в чем мы обычно привыкли себя ограничивать: бургеры, картофель фри, чипсы, лимонады, хот-доги и сладости.

Главное — вовремя остановиться! Ведь еще в 2008 году американские ученые провели исследование и доказали, что такого рода продукты действуют на мозг словно наркотик и вырабатывают стойкую зависимость.

День детей в Панаме

В каждое третье воскресенье июля в Панаме отмечается День детей — это один из важнейший национальных праздников. В этом году он приходится на 21 июля. В этот день для всех, кому еще нет 18 лет, организуют театральные и цирковые представления, фестивали и конкурсы с угощениями. Праздник призван напомнить, что каждый ребенок имеет право на свободное и счастливое детство.

Дети играют на качелях в Панаме Фото: Carlos Jasso / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 21 июля

День без купальников;

День переучета;

День «или».

Какой церковный праздник сегодня

Явление иконы Казанской Божией Матери

Явление иконы Казанской Божией Матери произошло 21 июля (по новому стилю) 1579 года. После пожара, который уничтожил часть Казанского кремля, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, которая повелела сказать архиепископу, что Ее образ покоится на пепелище.

Матрона сделала все, что ей было передано, но никто не стал слушать маленькую девочку. Еще дважды Богородица являлась Матроне с теми же словами, пока в итоге девочка вместе с матерью сами не пошли рыть руками толстый слой пепла, чтобы найти икону.

Образ действительно отыскали там, где и говорила Богородица, причем икона оказалась не тронута огнем. На месте ее обретения по указу Ивана Грозного построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала та самая девочка.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Какие еще церковные праздники отмечают 21 июля

День памяти священномученика Прокопия;

Собор преподобных отцов Псково-Печерских;

День памяти священномученика Феодора Распопова.

Приметы на 21 июля

Если начать что-то новое сегодня, обязательно столкнешься с неудачей.

Если тронуть березу сегодня, а тем более сорвать с нее листья, — лишишься достатка.

Если признаться в любви сегодня — получишь взаимный ответ.

Кто родился 21 июля

Александр Македонский (356 до н.э. — 323 до н.э.)

Сегодня родился Александр Македонский — основатель Македонской империи и один из самых знаменитых полководцев в истории. Он прославился как военачальник, не проигравший ни одной битвы и при этом завоевавший огромные территории.

Александр, став царем Македонии в 336 году до нашей эры, начал войну с Персией и смог подчинить себе Вавилон, Сузу и Персеполь. Став правителем Персидской империи, он продолжил завоевания и смог покорить Индию и Среднюю Азию.

Михаил Задорнов Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Советский и российский писатель и сатирик Михаил Задорнов тоже родился 21 июля. Он, сын известного писателя Николая Задорнова, будто и не планировал становиться звездой. Задорнов поступил в МАИ и окончил его со специальностью инженер-механик, однако еще в студенческие годы начал выступать в университетском театре, а позже в свободное время писал юмористические монологи, выступать с которыми начал в 1980-х.

Задорнова моментально полюбили жители всего Советского Союза. А 31 декабря 1991 года к их удивлению именно сатирик, а не глава государства, обратился к согражданам с новогодним обращением. Речь президента Бориса Ельцина тоже показали в тот год — но уже позже.

Кто еще родился 21 июля