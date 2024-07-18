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00:11, 23 июля 2024Россия

23 июля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

23 июля «профессиональный» праздник отмечают российские дачники. А в мире сегодня напоминают, как важно охранять китов и дельфинов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 23 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День дачника

23 июля в России отмечается неофициальный, но важный для доброй половины страны праздник — День дачника. Интересно, что дата выбрана неслучайно — это самый разгар дачного сезона: когда уже все посажено, пошел первый урожай, а до подготовки хозяйства к зиме еще долго. В этот день можно немного поработать в огороде, а потом устроить празднование с родными и соседями, обмениваясь дачными секретами и лайфхаками.

Фото: freepik

Праздники в мире

Всемирный день китов и дельфинов

23 июля во всем мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов — он призван напомнить людям о том, как важно заботиться об этих водных млекопитающих, не допуская насилия над ними. Праздник учредили в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел. Он активен и по сей день: по всей планете запрещено отлавливать китов и торговать их мясом.

Всемирный день синдрома Шегрена

23 июля — Всемирный день синдрома Шегрена. Его учредили, чтобы напоминать людям о существовании такого неизлечимого заболевания и о людях, которые им страдают.

Чаще всего синдромом Шегрена болеют женщины 35-50 лет, но встречаются и случаи заболевания мужчин. Патология поражает железы внешней секреции — например, слезные, слюнные или потовые. При этом заболевании пациенты ощущают сухость во рту и жжение в глазах, также у них почти полностью отсутствует потоотделение. Лечить синдром можно, но избавиться от него до конца на данный момент возможностей нет.

Фото: Emily frost / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 23 июля

  • День кондитерской посыпки;
  • Международный день «бла-бла-бла»;
  • День заливной тоски.

Какой церковный праздник сегодня

Пoлoжeниe чecтнoй pизы Гocпoдa нaшeгo Ииcуca Χpиcтa в Мocквe

23 июля (по новому стилю) 1625 года в Москву прибыла риза Господня — часть хитона Иисуса Христа. Это был дар российскому царю Михаилу Феодоровичу от персидского шаха Аббаса I, который тот преподнес, чтобы наладить политические связи.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 июля

  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Киeвo-Пeчepcкoгo;
  • Пpaздник Кoнeвcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи;
  • Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Cилуaнa, cxимникa Пeчepcкoгo .

Приметы на 23 июля

Фото: wirestock / freepik

  • Если береза начала желтеть сверху, осень будет ранняя.
  • Если коровы и телята ложатся не под навес, а на солнце, день будет погожий.
  • Если сегодня как следует не вымыться, придет лихорадка.

Кто родился 23 июля

Юрий Катин-Ярцев (1921 — 1994)

Юрий Катин-Ярцев, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, родился 23 июля. Зритель запомнил его, скорее, маленькими, но очень яркими ролями — например, астроном в «Семнадцати мгновениях весны», Джузеппе в «Приключениях Буратино» и слуга Томас в экранизации «Тот самый Мюнхгаузен». Всего в арсенале артиста более 50 ролей в кино и телеспектаклях.

Дэниэл Рэдклифф

35 лет сегодня исполняется британскому актеру Дэниэлу Рэдклиффу. Его самая известная роль — «мальчик, который выжил», волшебник Гарри Поттер. Ей он посвятил более 10 лет. После окончания работы над экранизацией магической истории Рэдклифф приложил максимум усилий, чтобы не стать актером одной роли, и начал участвовать в неожиданных и глубоких работах. Например, он сыграл доктора Владимира Бомгарда в экранизации произведения Михаила Булгакова «Записки юного врача».

Дэниэл Рэдклифф

Дэниэл Рэдклифф

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Кроме того, Дэниэл Рэдклифф является послом благотворительной организации Lumos, которая помогает сиротам Азии и Африки.

Кто еще родился 23 июля

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      Екатерина Керсипова
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