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10:33, 18 июля 2024Силовые структуры

Амнистированный после СВО россиянин попытался изнасиловать 70-летнюю женщину

В Шатуре задержали участника СВО, пытавшегося изнасиловать 70-летнюю россиянку

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области прохожие защитили 70-летнюю пенсионерку от напавшего на нее 25-летнего насильника. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, ЧП произошло в городе Шатура, где молодой человек сначала избил, а затем попытался изнасиловать пожилую женщину. После задержания выяснилось, что подозреваемый — ранее осужденный уголовник, амнистированный в связи с отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о совершении тяжкого преступления.

Ранее в Томске по подозрению в убийстве 12-летней девочки был арестован еще один участник СВО.

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      Владимир Седов
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