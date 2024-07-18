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14:26, 18 июля 2024Ценности

Блейк Лайвли показала лицо без макияжа

Актриса Блейк Лайвли снялась без макияжа для рекламы напитков Betty Buzz

Фото: @blakelively

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда сериала «Сплетница» прорекламировала появление новых вкусов безалкогольных коктейлей ее собственного бренда Betty Buzz. Она снялась в белом топе и черном бюстгальтере, сидя за столом с указанными напитками.

Знаменитость распустила волосы и перекинула их через плечо на одну сторону. Она отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В июне Блейк Лайвли вышла в свет в рваных джинсах за 1,7 миллиона рублей.

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      Алина Гостева
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