Актриса Блейк Лайвли снялась без макияжа для рекламы напитков Betty Buzz

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли показала лицо без макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя звезда сериала «Сплетница» прорекламировала появление новых вкусов безалкогольных коктейлей ее собственного бренда Betty Buzz. Она снялась в белом топе и черном бюстгальтере, сидя за столом с указанными напитками.

Знаменитость распустила волосы и перекинула их через плечо на одну сторону. Она отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В июне Блейк Лайвли вышла в свет в рваных джинсах за 1,7 миллиона рублей.