Бывший офис «Югры» в Москве захотели изъять из-за долгов Хотина

В Москве арестовали здания бывшего офиса «Югры» из-за долгов Алексея Хотина

Мещанский районный суд Москвы по требованию судебных приставов арестовал бывший офис банка «Югра» в столице. Здания захотели изъять из-за долгов их экс-владельца, банкира Алексея Хотина, сообщает РБК.

Согласно выпискам из ЕГРН, под арест попали два здания общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров на Садовнической улице в Замоскворечье. Их владелец — компания «Коммерческая недвижимость», принадлежащая банку «Югра». Долги с Хотина собираются взыскать по делу «Русь-ойл», хотя это может противоречить интересам кредиторов объявленного банкротом банка.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ведет производство о взыскании с Хотина в доход государства 75,6 миллиарда рублей — эту сумму банкир должен по делу об уклонении от уплаты налогов нефтяной компанией «Русь-ойл». Ведомство ищет также и другие активы бизнесмена для погашения задолженности.

Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев подал иск к нефтяной компании «Русь-ойл», Алексею Хотину и бизнесмену Александру Клячину в ноябре 2022 года из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы постановил взыскать с ответчиков 192 миллиарда рублей и обратить в доход государства акции нефтяного холдинга «Русь-ойл», а также доли компаний, входящих в его структуру, таких компании как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и другие юридические лица.

В июне принадлежавшие бывшему совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину торговый центр «Черемушки» и бизнес-центр Cherry Tower в Москве обратили в доход государства. Однако, по словам адвоката Хотина Павла Хлюстова, данные о национализации являются дезинформацией.